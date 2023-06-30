Как Слуцкий лишился мечты, и как его это сломало

Леонид Слуцкий всё чаще попадает в новостную повестку не по футбольным причинам, а в роли звезды разных скандальных шоу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этом.
Чем сейчас занимается Слуцкий
Пока российские клубы готовятся к старту нового сезона, расстаются и подписывают игроков, меняют тренеров, Леонид Слуцкий оказывается в новостной повестке по весьма специфическим поводам. Бывший тренер ЦСКА и сборной России стал активным участником различных шоу, где зачастую выставляет себя со скандальной и довольно неприглядной стороны. Всё больше людей начинают обращать внимание, что Слуцкий перестал вести себя как человек, которого могут позвать на должность тренера в какой-то серьёзный клуб.
Дело тут вовсе не в самих выступлениях в разных интернет-шоу. Проблема в том, как себя на них подаёт Слуцкий. Его странный юмор всё чаще вызывает не смех или хотя бы улыбку, а заставляет глаза лезть на лоб. Однако не стоит быть моральным камертоном, чтобы в этом обвинять Слуцкого, если бы он продолжал быть в футбольной повестке. Вот только каких-то серьёзных разборов от тренера мы в последнее время не слышим. Более того, когда Слуцкий и начинает что-то анализировать, то зачастую демонстрирует, что он вообще не в курсе происходящего.
Пропал интерес к футболу
Всё больше кажется, что Слуцкий потерял какую-либо цель и интерес в футболе. Он всегда был довольно амбициозным тренером, одним из ярких представителей тех, кто сделал себя сам. У Слуцкого не было яркой игровой карьеры, и ему приходилось как тренеру пробиваться с самых низов. Начинал он даже не помощником где-то в Первой лиге, а вообще с детей. Слуцкий постепенно рос, а в итоге с ЦСКА стал многократным чемпионом России и возглавил сборную. Следующий шаг – переезд в серьёзный европейский чемпионат. Мотивацию Слуцкого доказывает тот факт, как быстро он ради этого выучил английский язык. Было видно, что тренер «горел» перспективой.
Однако ни в «Халле», ни в «Витессе» Слуцкий толком себя проявить не мог. Возвращение в Россию и начало работы в «Рубине» выглядело тем самым шагом назад, чтобы сделать два вперёд. Была уверенность, что тренер вновь захочет попробовать свои силы за рубежом. В целом работу в Казани можно разделить на два больших этапа: до февраля 2022 года и после. В первой части «Рубин» пробился в еврокубки (из которых позорно вылетел, но всё же), в команде прогрессировали игроки (где сейчас Хвича Кварацхелия, знают все). На втором же этапе Слуцкий в некотором смысле «забил» на всё. Он объяснял сложности «Рубина» отъездом лидеров, но даже это не должно было привести к вылету. Было заметно, что тренеру, оставшемуся во главе казанцев в Первой лиге, просто неинтересно.
Отказ «Динамо» и английская мечта
Есть ощущение, что Слуцкий понял, что в текущей ситуации в мире ему уже не возглавить команду из серьёзного европейского чемпионата. Кто может позвать наставника из России? Венгрия, Сербия, Кипр, Израиль? Явно не для этого Слуцкий учил английский, он мечтал о Премьер-лиге. Однако в Англию его не пригласят теперь. Мечта не сбудется.
Вот недавно появилась информация, что Слуцкий сам отказался возглавить московское «Динамо», и это понятно. Зачем ему принимать команду? Чтобы выиграть чемпионат? Эта задача вряд ли будоражит наставника. Могло бы быть интересно, будь еврокубки, где можно было себя показать и добиться приглашения куда-то, но континентальные турниры пока закрыты для отечественных команд.
Вот и ходит Слуцкий на разные шоу. Громко смеётся, пытается шутить. Тренер создаёт себе образ весёлого и довольного человека. Однако это всё выглядит маской. Думаю, многие видели или даже испытывали сами чувство, когда очень грустно, но есть желание создавать видимость благополучия и веселья. Очень часто самые весёлые с виду люди на самом деле глубоко несчастные. Вот, кажется, и Слуцкий, лишившись мечты, просто пытается изобразить, что всё хорошо. Но вряд ли это так на самом деле.
Где работал Слуцкий, если мы наблюдаем закат его карьеры
|«Уралан» Элиста
|2003/04 (9 ноября 2003)
|6 июля 2004
|21
|1,22
|ФК «Москва»
|2004/05 (7 июля 2004)
|11 ноября 2007
|95
|1,66
|«Крылья Советов»
|2007/08 (21 декабря 2007)
|9 октября 2009
|59
|1,42
|ЦСКА
|2009/10 (26 октября 2009)
|8 декабря 2016
|302
|1,87
|Сборная России
|2015/16 (7 августа 2015)
|27 июня 2016
|13
|1,54
|«Халл Сити»
|2017/18 (1 июля 2017)
|3 декабря 2017
|21
|0,9
|«Витесс»
|2018/19 (1 июля 2018)
|29 ноября 2019
|62
|1,55
Последним местом работы Леонида Викторовича стал казанский «Рубин». В команде специалист провёл три года. Он возглавил клуб в сезоне 2019/20 (19 декабря 2019 г.), а покинул пост 15 ноября 2022. За это время «Рубин» сыграл 96 матчей под руководством Слуцкого, в которых выиграл 38 матчей, 22 раза сыграл вничью и 36 раз потерпел поражения. Важно отметить, что именно при 52-летнем специалисте команда вылетела в Первую лигу, но на радость своим болельщикам всё-таки выбралась в Премьер-лигу.
Роман Андреев
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