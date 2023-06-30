Как Слуцкий лишился мечты, и как его это сломало

Леонид Слуцкий всё чаще попадает в новостную повестку не по футбольным причинам, а в роли звезды разных скандальных шоу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этом.

Чем сейчас занимается Слуцкий

Пока российские клубы готовятся к старту нового сезона, расстаются и подписывают игроков, меняют тренеров, Леонид Слуцкий оказывается в новостной повестке по весьма специфическим поводам. Бывший тренер ЦСКА и сборной России стал активным участником различных шоу, где зачастую выставляет себя со скандальной и довольно неприглядной стороны. Всё больше людей начинают обращать внимание, что Слуцкий перестал вести себя как человек, которого могут позвать на должность тренера в какой-то серьёзный клуб.

Дело тут вовсе не в самих выступлениях в разных интернет-шоу. Проблема в том, как себя на них подаёт Слуцкий. Его странный юмор всё чаще вызывает не смех или хотя бы улыбку, а заставляет глаза лезть на лоб. Однако не стоит быть моральным камертоном, чтобы в этом обвинять Слуцкого, если бы он продолжал быть в футбольной повестке. Вот только каких-то серьёзных разборов от тренера мы в последнее время не слышим. Более того, когда Слуцкий и начинает что-то анализировать, то зачастую демонстрирует, что он вообще не в курсе происходящего.

Пропал интерес к футболу

Всё больше кажется, что Слуцкий потерял какую-либо цель и интерес в футболе. Он всегда был довольно амбициозным тренером, одним из ярких представителей тех, кто сделал себя сам. У Слуцкого не было яркой игровой карьеры, и ему приходилось как тренеру пробиваться с самых низов. Начинал он даже не помощником где-то в Первой лиге, а вообще с детей. Слуцкий постепенно рос, а в итоге с ЦСКА стал многократным чемпионом России и возглавил сборную. Следующий шаг – переезд в серьёзный европейский чемпионат. Мотивацию Слуцкого доказывает тот факт, как быстро он ради этого выучил английский язык. Было видно, что тренер «горел» перспективой.

Однако ни в «Халле», ни в «Витессе» Слуцкий толком себя проявить не мог. Возвращение в Россию и начало работы в «Рубине» выглядело тем самым шагом назад, чтобы сделать два вперёд. Была уверенность, что тренер вновь захочет попробовать свои силы за рубежом. В целом работу в Казани можно разделить на два больших этапа: до февраля 2022 года и после. В первой части «Рубин» пробился в еврокубки (из которых позорно вылетел, но всё же), в команде прогрессировали игроки (где сейчас Хвича Кварацхелия, знают все). На втором же этапе Слуцкий в некотором смысле «забил» на всё. Он объяснял сложности «Рубина» отъездом лидеров, но даже это не должно было привести к вылету. Было заметно, что тренеру, оставшемуся во главе казанцев в Первой лиге, просто неинтересно.

Отказ «Динамо» и английская мечта

Есть ощущение, что Слуцкий понял, что в текущей ситуации в мире ему уже не возглавить команду из серьёзного европейского чемпионата. Кто может позвать наставника из России? Венгрия, Сербия, Кипр, Израиль? Явно не для этого Слуцкий учил английский, он мечтал о Премьер-лиге. Однако в Англию его не пригласят теперь. Мечта не сбудется.

Вот недавно появилась информация, что Слуцкий сам отказался возглавить московское «Динамо», и это понятно. Зачем ему принимать команду? Чтобы выиграть чемпионат? Эта задача вряд ли будоражит наставника. Могло бы быть интересно, будь еврокубки, где можно было себя показать и добиться приглашения куда-то, но континентальные турниры пока закрыты для отечественных команд.

Вот и ходит Слуцкий на разные шоу. Громко смеётся, пытается шутить. Тренер создаёт себе образ весёлого и довольного человека. Однако это всё выглядит маской. Думаю, многие видели или даже испытывали сами чувство, когда очень грустно, но есть желание создавать видимость благополучия и веселья. Очень часто самые весёлые с виду люди на самом деле глубоко несчастные. Вот, кажется, и Слуцкий, лишившись мечты, просто пытается изобразить, что всё хорошо. Но вряд ли это так на самом деле.

Где работал Слуцкий, если мы наблюдаем закат его карьеры

Команды Пришёл Ушёл Матчи Очков за матч «Уралан» Элиста 2003/04 (9 ноября 2003) 6 июля 2004 21 1,22 ФК «Москва» 2004/05 (7 июля 2004) 11 ноября 2007 95 1,66 «Крылья Советов» 2007/08 (21 декабря 2007) 9 октября 2009 59 1,42 ЦСКА 2009/10 (26 октября 2009) 8 декабря 2016 302 1,87 Сборная России 2015/16 (7 августа 2015) 27 июня 2016 13 1,54 «Халл Сити» 2017/18 (1 июля 2017) 3 декабря 2017 21 0,9 «Витесс» 2018/19 (1 июля 2018) 29 ноября 2019 62 1,55

Последним местом работы Леонида Викторовича стал казанский «Рубин». В команде специалист провёл три года. Он возглавил клуб в сезоне 2019/20 (19 декабря 2019 г.), а покинул пост 15 ноября 2022. За это время «Рубин» сыграл 96 матчей под руководством Слуцкого, в которых выиграл 38 матчей, 22 раза сыграл вничью и 36 раз потерпел поражения. Важно отметить, что именно при 52-летнем специалисте команда вылетела в Первую лигу, но на радость своим болельщикам всё-таки выбралась в Премьер-лигу.

Роман Андреев