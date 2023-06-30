Кассьерра: «Очень счастлив, я вернулся домой»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался касательно своего возвращения в стан «сине-бело-голубых».

«Очень счастлив, я вернулся домой! Рад снова быть здесь. Сейчас мы проводим очень насыщенную предсезонную подготовку. Новый сезон - новые ожидания и новые мечты», - приводит слова нападающего пресс-служба петербургского клуба.

Кассьерра сыграл за «Зенит» 26 матчей в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги. Колумбийский форвард отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Вместе с командой южноамериканец стал чемпионом России.