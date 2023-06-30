Коваленко прокомментировал переход в «Зенит»

Хавбек сборной России Александр Коваленко прокомментировал свой переход в петербургский «Зенит».

«Рад оказаться в таком большом клубе. Это большой шаг для меня, но нельзя делать поспешные выводы, потому что я надеюсь, что это только начало моего большого пути во взрослом футболе», - приводит слова полузащитника пресс-служба петербургского клуба.

Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи». Полузащитник заключил с петербургским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

Напомним, что в прошедшем сезоне Александр выступал в аренде за «Крылья Советов».