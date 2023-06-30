​«Рубин» назначил спортивного директора

«Рубин» объявил о назначении Константина Дзюбы на должность спортивного директора. На этом посту 39-летний функционер сменил Эдуарда Сафонова.

Константин Дзюба работает в «Рубине» не протяжении пяти последних лет, он занимал несколько другую должность – должность исполнительного директора. Ранее Дзюба трудился в «Ростове».

Напомним, что «Рубин» в сезоне 2022/2023 занял первое место в Первой лиге. Казанская команда вернулась в Премьер-лигу с первой попытки.

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля. «Рубин» в будет играть против «Локомотива» на выезде.