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«Зенит» подписал полузащитника сборной России официально

30 Июня 2023 • 12:47 Комментировать (1)

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко перешел в петербургский «Зенит». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Трудовое соглашение игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 2028 года.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует полузащитника в Петербурге и желает покорения новых высот в составе «сине-бело-голубых»! Добро пожаловать!» - передает слова хавбека пресс-служба петербургского клуба.

Ранее в прессе сообщалось, что за трансфер Александра питерцы заплатят 200 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Коваленко играл за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Он принял участие в 23 поединках, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

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Зенит Александр Коваленко трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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Комментарии (1)
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Кришна
30 Июня 2023 в 14:31
Опять бомжи с сочами свои мутки мутят... Такого перспективного игрока засрут ща, не место ему пока что в таком клубе...
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