Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко перешел в петербургский «Зенит». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Трудовое соглашение игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 2028 года.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует полузащитника в Петербурге и желает покорения новых высот в составе «сине-бело-голубых»! Добро пожаловать!» - передает слова хавбека пресс-служба петербургского клуба.

Ранее в прессе сообщалось, что за трансфер Александра питерцы заплатят 200 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Коваленко играл за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Он принял участие в 23 поединках, в которых забил один гол и сделал два ассиста.