В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси решил уйти из сборной Аргентины на время, какого тренера для «Аль-Насра» выбрал Криштиану Роналду, и сколько денег предлагали Жозе Моуринью в Саудовской Аравии. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси покинул сборную на год

Впервые в клубной карьере Лионель Месси будет играть за пределами Европы. Звёздный аргентинец сделал выбор в пользу «Интер Майами» и вскоре отправится покорять МЛС. Месси хочет полностью сосредоточиться на адаптации в США и на новом проекте в целом. По этой причине, если верить слухам, он решил на один год уйти из сборной Аргентины. Футболист якобы уже сообщил об этом Лионелю Скалони, чем удивил рулевого «альбиселесте». Своё слово ещё должна сказать федерация, но ожидается, что перечить Месси никто не будет.

«ПСЖ» и Мбаппе обменялись ультиматумами

Килиан Мбаппе недавно объявил, что продлевать контракт с «ПСЖ» он не собирается. В сложившейся ситуации клубу выгоднее продать игрока этим летом, чем потерять через год бесплатно. По данным прессы, руководители парижского гранда поставили Мбаппе ультиматум: подписывай или уходи. Футболист должен продлить контракт до старта предсезонки, иначе «ПСЖ» начнёт работу над его продажей.

По слухам, Мбаппе выступил со встречным ультиматумом. Форвард готов уйти, если ему заплатят 150 миллионов евро, положенные за сезон 2023/2024 по действующему контракту. Килиан хочет провести сезон в «ПСЖ», заработать эти деньги, а затем на правах свободного агента перейти в «Реал», выбив в Мадриде солидный подписной бонус.

Также на днях в прессу просочилась информация о том, что в гонку за Мбаппе в ближайшее время вступит гранд Премьер-лиги в лице «Ливерпуля». Английский клуб якобы готов заплатить за француза огромные деньги – 300 миллионов евро. Это был бы новый трансферный рекорд в мире.

Роналду выбрал тренера

СМИ не раз сообщали о том, что Криштиану Роналду получил в «Аль-Насре» широкие полномочия. Он якобы не просто играет в футбол, а принимает решения по трансферам и тренерам. В ближайшее время саудовский клуб должен назначить на пост рулевого команды Луиша Каштру. Если верить слухам, именно Роналду выбрал своего соотечественника для «Аль-Насра». Звёздный форвард считает, что футбол Каштру идеально подойдёт как команде, так и ему лично.

Абаскаль не отпустил Зиньковского из-за Промеса

Немного о российском футболе. Антон Зиньковский в летнее трансферное окно мог сменить один московский топ-клуб на другой, перейдя из «Спартака» в «Локомотив». По данным прессы, Зиньковского из «Спартака» не отпустил главный тренер команды Гильермо Абаскаль. Испанский специалист хочет сохранить Зиньковского из-за ситуации с Квинси Промесом. Нидерландец получил полтора года тюрьмы в Нидерландах и теперь будет обжаловать это решение. Абаскаль считает, что вся эта история может негативно повлиять на игру Промеса, поэтому Зиньковского лучше оставить.

Моуринью не продался

В Саудовской Аравии охотятся не только на известных футболистов, но и на известных тренеров. Так, «Аль-Хиляль» очень хотел заполучить в тренерское кресло Жозе Моуринью. Титулованный саудовский клуб предлагал звёздному португальцу огромные деньги – 30 миллионов евро за сезон чистыми. Тем не менее, Моуринью отказался от предложения, пожелав остаться в «Роме». Можно сказать, что Особенный не продался.

Слухи собирал Александр Тихий.