Раскрыта зарплата Бонгонда в «Спартаке»

Стали известны некоторые детали потенциального перехода полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда в московский «Спартак».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», заработная плата бельгийского хавбека в стане «красно-белых» составит 1,3 миллиона евро. Сумма указана без учета бонусных выплат.

Ранее сообщалось, что в подписании футболиста лично заинтересован главный тренер «народной команды» Гильермо Абаскаль.

В прошлом сезоне Бонгонда принял участие в 32 матчах за «Кадис». Полузащитник отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро.