Польский полузащитник Гжегож Крыховяк вспомнил об уходе из «Краснодара».

«После того, как стало возможным разорвать контракт, решение было принято. Мне не хотелось возвращаться туда, поэтому я набрал своего агента и сообщил ему о своем решении. Моя позиция была четкой, поэтому не было смысла искать другой вариант. Сейчас я закончил этот этап и хочу двигаться дальше», - передает слова футболиста meczyki.pl.

Напомним, что Крыховяк приостановил контракт с краснодарским клубом в марте 2022 года и доиграл сезон в греческом АЕКе. Затем польский футболист выступал за «Аль-Шабаб».