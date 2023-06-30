«Рубин» нашёл нового нападающего, ведутся переговоры

Казанский «Рубин» подыскивает усиление в атакующую линию команды. В поле зрения российского клуба попал 25-летний нападающий из Косово Мирлинд Даку.

Как информирует издание «Спорт-Экспресс», в трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. Стороны уже вступили в переговорный процесс. Сумма потенциальной сделки может составить 1,5 миллиона евро.

Правами на футболиста владеет хорватский «Осиек». Последние сезоны он провел в словенском клубе «Мура». Мирлинд принял участие в 53 поединках, в которых отметился 27 забитыми мячами.

По итогам прошлого сезона «Рубин» вышел в РПЛ.