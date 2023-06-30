Кухарчук перешёл в «Пари НН»

Полузащитник Илья Кухарчук стал футболистом «Пари НН». Футболист уже прибыл на тренировочную базу команды, об этом сообщили журналисты издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшем сезоне хавбек выступал за московское «Торпедо». Он принял участие в 20 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По итогам сезона «автозаводцы» вылетели из Премьер-лиги в первый дивизион.

«Пари НН», в свою очередь, финишировал на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России в сезоне-2022/23, однако смог сохранить место в РПЛ по итогам переходных матчей с «Родиной» (3:2).