В «Лацио» высказались об интересе к защитнику «Спартака» Хлусевичу

Анджело Фабиани, который занимает пост спортивного директора римского «Лацио», прокомментировал новость о возможном переходе защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича.

«Мы не заинтересованы в Хлусевиче», - заявил представитель клуба в интервью изданию Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что римский клуб намерен взять Хлусевича в аренду с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне 22-летний футболист принял участие в 35 матчах за «красно-белых» во всех турнирах и отметился четырьмя результативными передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в пять миллионов евро.