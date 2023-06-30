«Зенит» подписывает новичка за 200 миллионов

19-летний хавбек «Сочи» Александр Коваленко заключил трудовое соглашение с петербургским «Зенитом». Об этом рапортуют журналисты издания «РБ Спорт».

Как отмечает источник, в ближайшее время «сине-бело-голубые» объявят о сделке официально. За трансфер футболиста руководство «Зенита» заплатит порядка 200 миллионов рублей. Коваленко подпишет с питерцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

В минувшем сезоне Александр выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Он принял участие в 30 поединках во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.