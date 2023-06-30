Назван фаворит на трансфер Кузяева

Российский полузащитник Далер Кузяев близок к переезду в европейский чемпионат. Как информирует инсайдер Арда Бора в своих социальных сетях, хавбек может в ближайшее время стать игроком «Бешикташа».

Источник также отмечает, что интерес к россиянину проявляют клубы из топ-5 лиг Европы, однако главным претендентом на него остается стамбульский гранд.

У Далера истекает контракт с петербургским «Зенитом». Таким образом, полузащитник может перейти в другой клуб совершенно бесплатно.

В прошлом сезоне Кузяев принял участие в 26 матчах чемпионата России, записав на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.