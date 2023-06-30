Журавель: «Слуцкий заплыл за буйки, РПЛ для него закрылась»

Комментатор Тимур Журавель поделился мнением о бывшем главном тренере московского ЦСКА и казанского «Рубина» Леониде Слуцком. Недавно специалист спародировал нашумевшее интимное видео нападающего Артёма Дзюбы.

«Каждый трэш-эфир Леонида Викторовича вычеркивает из списка потенциальных работодателей по паре клубов. После последнего, думаю, РПЛ закрылась. Кажется, он заплыл за буйки», - гласит сообщение Журавеля в социальных сетях.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин». 52-летний специалист покинул пост главного тренера казанского коллектива в ноябре прошлого года.