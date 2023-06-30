Романцев: «Дзюба и Соболев могли бы составить связку в атаке «Спартака»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказался касательно возможного возвращения нападающего Артёма Дзюбы в стан «красно-белых».

«Думаю, возвращение Артёма могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Дзюба в феврале перешел в «Локомотив». Нападающий принял участие в 11 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

На счету Соболева 13 голов и шесть результативных передач в 26 встречах РПЛ.