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Кураньи прилетит в Москву на матчи «Динамо» и ЦСКА

30 Июня 2023 • 10:21 Комментировать

Известный в прошлом немецкий нападающий Кевин Кураньи прилетит в Москву, где состоится «Братский Кубок». 8 и 9 июля пройдут товарищеские матчи столичных клубов ЦСКА и «Динамо».

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», Кураньи проведет автограф-сессию и примет участие в других мероприятиях.

Напомним, что Кевин защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2015 год. Нападающий принял участие в 151 поединке за «бело-голубых», в которых отметился 56 забитыми мячами и 24 результативными передачами.

В составе сборной Германии Кураньи провел 52 поединка и отметился 19 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Кевин Кураньи
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