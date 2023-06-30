Кураньи прилетит в Москву на матчи «Динамо» и ЦСКА

Известный в прошлом немецкий нападающий Кевин Кураньи прилетит в Москву, где состоится «Братский Кубок». 8 и 9 июля пройдут товарищеские матчи столичных клубов ЦСКА и «Динамо».

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», Кураньи проведет автограф-сессию и примет участие в других мероприятиях.

Напомним, что Кевин защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2015 год. Нападающий принял участие в 151 поединке за «бело-голубых», в которых отметился 56 забитыми мячами и 24 результативными передачами.

В составе сборной Германии Кураньи провел 52 поединка и отметился 19 забитыми мячами.