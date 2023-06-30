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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Всё о Кубке PARI Премьер: участники, расписание и регламент

30 Июня 2023 • 14:50 Комментировать

Становится традицией начинать сезон (или продолжать его) Кубком PARI Премьер. Идея о создании подобного турнира витала у футбольных функционеров и руководителей клубов, назревала и вызрела в межсезонье-2018/19. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об истории и любопытных фактах турнира Кубка PARI Премьер.

В шестой раз

В первый день июля стартует шестой розыгрыш Кубка PARI Премьер. В 2019 году, в первую после домашнего чемпионата мира 2018 года паузу между сезонами, один из ведущих спортивных телеканалов Российской Федерации объявил о розыгрыше нового трофея, за который, как первоначально задумывалось, поспорят клубы РПЛ. Лишь однажды в турнире принимал участие сербский «Партизан». Турнир проходит как в зимнюю, так и в летнюю паузу.

Потомки Старостиных забирали кубок трижды

Чаще всего обладателем трофея становился столичный «Спартак»: в 2019-м (зима), 2020-м и 2021 году. Причём к завоеванию самого кубка клуб пополнил свой бюджет за счёт последнего успеха два года назад на 9 миллионов рублей (в прошлом году весь призовой фонд составлял 11 миллионов «деревянных»). Сегодня организаторы пока не объявили о призовом фонде. Ещё раз приз гостил у «Краснодара» летом 2019 года, а последний прошлогодний завоеватель кубка ныне постарается удержать его у себя в Санкт-Петербурге. Соперники попытаются его отвоевать, но не будем забывать, что участники турнира, как сербская «Црвена Звезда», так и турецкий «Фенербахче, являются своего рода партнёрами акционерного общества «Газпром». Так, белградский клуб с 2010 года ежегодно получает солидную денежную подпитку. В год начала сотрудничества (спортивно-коммерческого) это составляло 25% годового бюджета и в натуральном виде равнялось 2,3 млн евро. В Стамбул газовый гигант и народное достояние (как видим не только и не столько россиян) пришёл в марте. Состоялся благотворительный матч в память десятков тысяч жертв катастрофического февральского землетрясения. Прошла информация, что «главное достояние РФ» станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа», в результате чего клуб получит 60 мил евро в течение трёх лет, но отрицательная реакция со стороны УЕФА, видимо, турок несколько приостановило. Зато руководство клуба-конкурента из «Фенербахче» пытается переломить ситуацию с выгодой для себя любимых.

От 500 рублей до 10 тысяч

После катарской Дохи (дважды), а также по разу в Пёллау (Австрия), Москве и Химках организаторы Кубка PARI Премьер на сей раз избрали местом проведения славный град Петра, который месяцем ранее отметил свой 320-й день рождения. Шестимиллионный, второй по численности город России примет участников на двух аренах, кроме «дома под крышей» – 68-тысячной «Газпром Арены», где пройдут три встречи: 1 июля с участием «Зенита» с бакинским «Нефтчи» (третьей на сегодня командой Азербайджана, первая – «Карабах»), 4 июля – с «Црвеной Звездой» и 9 июля – с «Фенербахче». Ещё три игры примет стадион «Смена»: 8 июля – «Нефтчи» – «Црвена Звезда», 12 июля – «Фенербахче» – «Црвена Звезда» и 15 июля – «Нефтчи» – «Фенербахче». Все встречи, за исключением заключительной 15 июля, начнутся в 19:30 по московскому времени. В пик лета, 15 июля, поединок наметили в самый «солнцепёк», в 14:00, а вот разница в стоимости заветного билета для болельщиков, чтобы попасть на арену, будет двадцатикратной. Колеблется она от первоначальной в 500 рублей до 10 тысяч за элитное посещение vip-ложи.

Ничьих не будет

Мирных исходов в кубке мы не увидим. При равном исходе за 90 минутами основного времени последует серия пенальти. За викторию в основное время клуб получит три очка, за победу в серии пенальти – два, за поражение – одно.

Впереди за две недели участники оспорят 18 очков. Причём бакинцы (разумеется, с их согласия) трижды проделают трёхчасовой воздушный перелёт в Северную Пальмиру и обратно. Недельный игровой цикл в действии. Следить матчами на Кубок PARI Премьер можно здесь.

Клуб
Победы в чемпионате
«Зенит»

СССР (1 раз),

Россия (9 раз) 

«Црвена Звезда»

Югославия и Союзная республика Югославия (24 раза), 

Сербия (10 раз)  

«Фенербахче»Турция (19 раз)
«Нефтчи»Азербайджан (9 раз)

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Нефтчи Црвена Звезда
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