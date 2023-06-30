Романцев высказался о тюремном приговоре Промеса

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев в беседе с журналистами высказался касательно будущего нападающего Квинси Промеса, которого на родине приговорили к 1,5 годам тюрьмы.

«Тренер Романцев не вправе решать судьбу Промеса, поскольку не знаком с законодательством Нидерландов. Это дело суда. Тем более что сейчас его адвокаты подали апелляцию», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес вернулся в московский коллектив в 2021 году. В минувшем сезоне Квинси принял участие в 37 поединках за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 25 голами и десятью голевыми передачами.