Орещук: «Чтобы уровень футбола в России сдох - можно сделать ставку только на наших игроков»

Экс-спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался о том, стоит ли российским клубам переплачивать за иностранных игроков и предлагать им большую заработную плату.

«Переплачивать за легионеров не надо. Проблема в другом - качественных российских футболистов нет. Если мы хотим, чтобы уровень нашего футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на российских игроков», - передает слова Орещука издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги чемпионом стал петербургский «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА, а топ-3 призеров замкнул еще один столичный клуб – «Спартак».