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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «Чтобы уровень футбола в России сдох - можно сделать ставку только на наших игроков»

30 Июня 2023 • 07:56 Комментировать

Экс-спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался о том, стоит ли российским клубам переплачивать за иностранных игроков и предлагать им большую заработную плату.

«Переплачивать за легионеров не надо. Проблема в другом - качественных российских футболистов нет. Если мы хотим, чтобы уровень нашего футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на российских игроков», - передает слова Орещука издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги чемпионом стал петербургский «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА, а топ-3 призеров замкнул еще один столичный клуб – «Спартак».

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Роман Орещук
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