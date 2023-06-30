​Романцеву жаль, что Черчесов не работает в России

Легенда «Спартака» Олег Романцев высказался насчёт мнения Дмитрия Иванова. Бывший генеральный директор «Динамо» говорил, что клубу нужен такой тренер, как Станислав Черчесов. В качестве альтернативы, ведь Черчесов сейчас работает в «Ференцвароше», Иванов предлагал Андрея Кобелева.

Напомним, что недавно «Динамо» назначило на пост главного тренера чеха Марцела Личку.

«Честно говоря, мне и самому не очень понятна такая тяга к иностранцам, которая из сезона в сезон приносит только головную боль», - сказал Романцев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Романцев поддержал мнение Иванова, а также отметил, что уважает Черчесова и Кобелева.

«Искренне жалею, что, подтвердив свой профессионализм в Европе, Стас не работает в России. И удивляюсь, почему не востребован Кобелев, у которого ещё по работе в «Динамо» подметил хорошую тренерскую хватку и игровой вкус», - сказал Романцев.

Экс-тренер «Спартак» не исключает вариант, при котором через год «Динамо» обратится к кандидатуре Кобелева. По словам Романцева, если этому тренеру дать время, то результат будет.