​«Коринтианс» раскрыл условия трансфера Педро в «Зенит»

В четверг «Зенит» объявил о будущем трансфере атакующего полузащитника Педро Энрике, которого называют Педриньо. Футболист переберётся в питерский клуб в феврале, когда ему исполнится 18 лет.

На страницах официального сайта «Коринтианса» раскрываются условия трансфера. Клуб продал 50% экономических прав на футболиста за 9 миллионов евро. Отмечается, что «Коринтианс» сохранит за собой 30% прав на игрока после его переезда.

Отметим, что в настоящий момент в «Зените» уже есть восемь игроков из Бразилии: Роберт Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Маркус Вендел, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Малком и Ду Кейрос.