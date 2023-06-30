Защитник столичной «Родины» Георгий Юдинцев близок к повышению – 22-летний футболист имеет два неплохих направления для продолжения карьеры.

По информации Metaratings, московская команда получила по игроку три предложения, в число обратившихся входят неназванные клубы РПЛ и клуб чемпионата Венгрии, который будет участвовать в еврокубках. По предположению источника, это «Дебрецен».

Юдинцев выступает на позиции правого защитника, в минувшем сезоне он провёл 22 официальных матча, отметившись четырьмя голевыми передачами.

«Родина», напомним, едва не пробилась в РПЛ по итогам сезона, уступив в стыковых матчах «Пари НН» со счётом 2:3 по сумме двух встреч.