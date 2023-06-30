Игнашевич оценил подготовку «Балтики» к сезону в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич оценил подготовку своих футболистов к новому сезону и рассказал, что для его клуба сейчас будет самым важным.

«Сейчас нужно будет изучать команды соперников, тренерские идеи и составы игроков. Но самое главное – побыстрее приступить к тренировкам в оптимальном составе, собрать команду и сыгрываться, а далее – входить в сезон», - рассказал Игнашевич для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее балтийцы уже провели первые усиления. Так, клуб пополнил опытный российский защитник Александр Жиров, последние пять лет карьеры выступавший в Германии.

«Балтика» выступит в элитном футбольном дивизионе России впервые за 25 лет.