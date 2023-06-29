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Сулейманов может продолжить карьеру в Азербайджане

29 Июня 2023 • 23:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Российский форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в составе серебряного призёра чемпионата Азербайджана – в клубе «Сабах».

По информации Legalbet, сейчас «Сабаху» очень нужен игрок на позицию вингера с рабочей левой ногой. И клуб может арендовать Сулейманова с правом выкупа грядущей зимой.

Напомним, что минувший сезон Сулейманов провёл в Израиле, выступая за «Хапоэль» из Беэр-Шевы. А позапрошлый – в составе турецкого «Гиресунспора».

Всего за израильский клуб в прошедшем сезоне 23-летний футболист отметился пятью голами и шестью ассистами. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро. Контракт Сулейманова с «Краснодаром» действует ещё год.

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Магомед-Шапи Сулейманов Сабах трансферы футбола - лето 2023
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