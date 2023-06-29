Новичок «Факела» Долгов признался, что переживал за клуб будучи игроком «Химок»

Александр Долгов, недавно вернувшийся в родной Воронеж, признался, что следил за судьбой местного «Факела» в концовке минувшего сезона Премьер-лиги. В нём, напомним, «Факелу» удалось уверенно сохранить место в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей красноярский «Енисей» из Первой лиги – 3:0.

«Я следил за клубом, видел, переживал за «Факел» в стыках. Был в курсе всех событий», - говорит форвард в интервью клубной пресс-службе, добавляя, что всё же большая часть его внимания была направлена на «Химки», так как игроком химчан он на протяжении сезона являлся.

24-летний нападающий в минувшем сезоне провёл 29 официальных встреч в составе «Химок», забив четыре гола и отдав пять ассистов.