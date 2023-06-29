Сарвели – о сезоне в «Сочи»: «Я не мог найти своё место»

Новичок столичного «Локомотива» Владислав Сарвели поделился эмоциями от сезона, проведённого в составе «Сочи».

«Из-за частой смены тренеров у меня менялась позиция, менялась и игра команды. Не мог найти место — где я вообще нужен», - делится Сарвели в интервью «Матч ТВ».

Футболист признался, что ему больше по душе играть в схеме, где есть два нападающих, но в его бывшем клубе предпочитали играть с одним форвардом.

Напомним, что о подписании Сарвели «Локомотив» официально объявил в четверг, 29 июня.