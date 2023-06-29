Ярошик – о стадионах России: «Такие условия раньше и не снились»

Наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик выразил восхищение стадионам Российской премьер-лиги, отметив, что в этом деле Россия за последние годы добилась огромного прогресса.

«Стадионы – это вообще отдельная тема. Когда я смотрел трансляции из РПЛ или матчи мундиаля в 2018 году, впечатлялся, как тут все поменялось», - цитирует Ярошика «Матч ТВ».

Он отметил, что бывшим игрокам такие условия ранее даже и не снились.

«Раньше такие арены были только в Западной Европе, а теперь – в России», - подчёркивает Ярошик.

Напомним, что молодой чешский тренер, бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» возглавил «Оренбург» в текущем июне, сменив на посту Марцела Личку.