Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ярошик – об Абрамовиче: «Всегда приходил в майке и шортах и вёл себя скромно»

29 Июня 2023 • 22:48 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Бывший игрок лондонского «Челси», а теперь главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик вспомнил, каким видел экс-владельца «синих» Романа Абрамовича.

«Он всегда приходил в майке, шортах. Мог прийти без часов. Не разговаривал громко и не пытался кому‑то что‑то доказывать, вел себя скромно. Мне нравится в людях, когда деньги их не меняют», - вспоминает Ярошик в интервью для «Матч ТВ».

Напомним, что в «Челси» Ярошик был с 2005 по 2006 год. После в его карьере были такие клубы как «Бирмингем Сити», «Крылья Советов», «Селтик», «Реал Сарагоса».

«Оренбург» Ярошик возглавил в текущем июне после того, как пост главного тренера южноуральского коллектива покинул другой чешский тренер – Марцел Личка.

Ярошик – о матче со «Спартаком»: «Лучшего начала и пожелать не мог»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Иржи Ярошик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
23:20 · Россия. Премьер-лига
Сарвели – о сезоне в «Сочи»: «Я не мог найти своё место»
23:10 · Россия. Первая лига
Покинувший «Торпедо» Караев может усилить прямого конкурента «автозаводцев» слухи
23:06 · Россия. Премьер-лига
Ярошик – о стадионах России: «Такие условия раньше и не снились»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Ярошик – об Абрамовиче: «Всегда приходил в майке и шортах и вёл себя скромно»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал, что провёл отпуск в экзотической стране
22:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «От Комличенко ждут больше голов» эксклюзив
22:23 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Хлусевич физически крепкий, но очень быстрый футболист»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Черышев близок к уходу из «Венеции» слухи
21:51 · Россия. Премьер-лига
Радченко прокомментировал слухи об уходе Хлусевича
21:48 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Нефтчи» приступили к тренировкам в Санкт-Петербурге
21:41 · Россия. Первая лига
Ткачёв близок к переходу в «Родину»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Вендела предлагали «Роме» — клуб не заинтересован в игроке «Зенита» 1 слухи
21:16 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «У «Локомотива» хороший календарь»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Нагорных озвучил главные качества Сарвели
21:14 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал о тренировочной базе в Новогорске
Все новости
Рекомендуем