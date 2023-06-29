Ярошик – об Абрамовиче: «Всегда приходил в майке и шортах и вёл себя скромно»

Бывший игрок лондонского «Челси», а теперь главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик вспомнил, каким видел экс-владельца «синих» Романа Абрамовича.

«Он всегда приходил в майке, шортах. Мог прийти без часов. Не разговаривал громко и не пытался кому‑то что‑то доказывать, вел себя скромно. Мне нравится в людях, когда деньги их не меняют», - вспоминает Ярошик в интервью для «Матч ТВ».

Напомним, что в «Челси» Ярошик был с 2005 по 2006 год. После в его карьере были такие клубы как «Бирмингем Сити», «Крылья Советов», «Селтик», «Реал Сарагоса».

«Оренбург» Ярошик возглавил в текущем июне после того, как пост главного тренера южноуральского коллектива покинул другой чешский тренер – Марцел Личка.

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