Зиньковский рассказал, что провёл отпуск в экзотической стране

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от отпуска в экзотической североафриканской стране – в Марокко.
«Это экзотическая и очень колоритная страна. Нам с женой понравилось. Что не понравилось? Беднота, если можно так сказать», - цитирует Зиньковского «Чемпионат».
Футболист пояснил, что город Марракеш, в котором остановилась пара, больше похож на один огромный рынок, где очень много попрошаек и навязчивых продавцов.
«Но в целом там много разных товаров: текстиль, ковры, всякие их одежды, брелоки, железки и плетенки. Полагаю, всё есть», - добавил Зиньковский.Ранее молодой хавбек «красно-белых» Руслан Литвинов рассказал, где решил провести свой летний отпуск. Вкратце – он кардинально отличается от отпуска Зиньковского.
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