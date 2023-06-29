Зиньковский рассказал, что провёл отпуск в экзотической стране

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от отпуска в экзотической североафриканской стране – в Марокко.

«Это экзотическая и очень колоритная страна. Нам с женой понравилось. Что не понравилось? Беднота, если можно так сказать», - цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Футболист пояснил, что город Марракеш, в котором остановилась пара, больше похож на один огромный рынок, где очень много попрошаек и навязчивых продавцов.

«Но в целом там много разных товаров: текстиль, ковры, всякие их одежды, брелоки, железки и плетенки. Полагаю, всё есть», - добавил Зиньковский.