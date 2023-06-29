Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру форварда «Ростова» Николая Комличенко.

- Для вас Комличенко входит в пятёрку лучших нападающих с российским паспортом?

- Он проявлял себя во многих командах, но в целом от него ждут больше голов. Если он выйдет на более высокий уровень результативности, то он войдёт в тройку лучших российских нападающих.

- Фёдор Чалов и Константин Тюкавин на ваш вкус сильнее?

- Его корректнее сравнивать с Александром Соболевым и с Артёмом Дзюбой. У него более таранный типаж. Если он станет больше забивать, то их можно будет сравнить.

Ранее Комличенко как форварда оценил экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин.