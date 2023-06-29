Динияр Билялетдинов: «Хлусевич физически крепкий, но очень быстрый футболист»

Бывший игрок столичных «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал последние новости, которые связывают защитника «красно-белых» Даниила Хлусевича с переездом в Италию или Португалию.

«Хлусевич мне импонирует, он мне нравился ещё тогда, когда играл за тульский «Арсенал». Это крепкий физически, в то же время быстрый футболист. У него много хороших качеств. Почему бы и не попробовать?», - цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, в среду об интересе «Лацио», «Вероны», «Дженоа» и лиссабонского «Спортинга» к Хлусевичу заявил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Ранее российский тренер Евгений Бушманов признался, что не верит в возможный переход россиянина в «Лацио».