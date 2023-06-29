Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов: «Хлусевич физически крепкий, но очень быстрый футболист»

29 Июня 2023 • 22:23 Комментировать

Бывший игрок столичных «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал последние новости, которые связывают защитника «красно-белых» Даниила Хлусевича с переездом в Италию или Португалию.

«Хлусевич мне импонирует, он мне нравился ещё тогда, когда играл за тульский «Арсенал». Это крепкий физически, в то же время быстрый футболист. У него много хороших качеств. Почему бы и не попробовать?», - цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, в среду об интересе «Лацио», «Вероны», «Дженоа» и лиссабонского «Спортинга» к Хлусевичу заявил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Ранее российский тренер Евгений Бушманов признался, что не верит в возможный переход россиянина в «Лацио».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динияр Билялетдинов Даниил Хлусевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
23:20 · Россия. Премьер-лига
Сарвели – о сезоне в «Сочи»: «Я не мог найти своё место»
23:10 · Россия. Первая лига
Покинувший «Торпедо» Караев может усилить прямого конкурента «автозаводцев» слухи
23:06 · Россия. Премьер-лига
Ярошик – о стадионах России: «Такие условия раньше и не снились»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Ярошик – об Абрамовиче: «Всегда приходил в майке и шортах и вёл себя скромно»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал, что провёл отпуск в экзотической стране
22:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «От Комличенко ждут больше голов» эксклюзив
22:23 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Хлусевич физически крепкий, но очень быстрый футболист»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Черышев близок к уходу из «Венеции» слухи
21:51 · Россия. Премьер-лига
Радченко прокомментировал слухи об уходе Хлусевича
21:48 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Нефтчи» приступили к тренировкам в Санкт-Петербурге
21:41 · Россия. Первая лига
Ткачёв близок к переходу в «Родину»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Вендела предлагали «Роме» — клуб не заинтересован в игроке «Зенита» 1 слухи
21:16 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «У «Локомотива» хороший календарь»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Нагорных озвучил главные качества Сарвели
21:14 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал о тренировочной базе в Новогорске
Все новости
Рекомендуем