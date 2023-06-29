32-летний российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев близок к тому, чтобы покинуть итальянскую команду.

При этом спортивный директор венецианского клуба Филиппо Антонелли оставил без комментариев информацию о возможном уходе игрока, пишет «Спорт-Экспресс».

Действующее трудовое соглашение связывает Черышева с «Венецией» ещё на один сезон. 33-летний футболист выступает за свой нынешний клуб с лета прошлого года, в его активе 24 официальных матча, четыре гола и два ассиста.

В минувшем сезоне «Венеция» финишировала в Серии Б на восьмом месте и боролась за выход в Серию А, однако команду Паоло Ваноли остановил «Кальяри».