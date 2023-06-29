Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего донского клуба Николая Комличенко.

- Для вас Комличенко входит в пятёрку лучших российских нападающих на сегодняшний день?

- Трудно сказать. Наверное, входит.

- Кто может составить ему конкуренцию?

- Тюкавин однозначно сможет. Интересный футболист, вопрос в том, как его использует тренерский штаб.

- А Иван Сергеев?

- Он тоже однозначно один из лучших на данный момент.

- Фёдор Чалов?

- Он провёл один из лучших сезонов, он тоже достоин. Наверное, все вышеперечисленные выглядят поинтереснее Комличенко.

Напомним, на счету 27-летнего форварда «Ростова» в минувшем сезоне 12 забитых голов и 14 ассистов. Их он оформил в рамках 33-х матчей РПЛ и Кубка России.

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