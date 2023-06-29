Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего донского клуба Николая Комличенко.
- Для вас Комличенко входит в пятёрку лучших российских нападающих на сегодняшний день?
- Трудно сказать. Наверное, входит.
- Кто может составить ему конкуренцию?
- Тюкавин однозначно сможет. Интересный футболист, вопрос в том, как его использует тренерский штаб.
- А Иван Сергеев?
- Он тоже однозначно один из лучших на данный момент.
- Фёдор Чалов?
- Он провёл один из лучших сезонов, он тоже достоин. Наверное, все вышеперечисленные выглядят поинтереснее Комличенко.
Напомним, на счету 27-летнего форварда «Ростова» в минувшем сезоне 12 забитых голов и 14 ассистов. Их он оформил в рамках 33-х матчей РПЛ и Кубка России.
Агент Комличенко отреагировал на интерес к игроку со стороны «Локомотива»
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