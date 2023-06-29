Радченко прокомментировал слухи об уходе Хлусевича

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко выразил свою точку зрения о возможном уходе полузащитника Даниила Хлусевича за рубеж.

Радченко отметил, что Хлусевич показал хорошие результаты в последнем сезоне, имеет потенциал и ему стоит продолжить развиваться в РПЛ. Он считает, что молодому игроку стоит еще провести год в России, продемонстрировать свой уровень и улучшить его.

«Он должен понимать, что это совершенно другая страна, другой чемпионат», – сказал Радченко «Матч ТВ».

Радченко отметил, что в настоящее время статистика игрока, такая как скорость и рывки, также играет важную роль при привлечении внимания тренеров.