Игроки «Нефтчи» приступили к тренировкам в Санкт-Петербурге

Бакинский футбольный клуб «Нефтчи» - уже в Санкт-Петербурге. Игроки этой азербайджанской команды тренируются перед предсезонным турниром, что пройдёт в Питере с 1 по 15 июля.

По информации «Матч ТВ», тренировки бакинцев проходят на стадионе «Смена». В составе команды тренируются 21 полевой игрок, а также три голкипера.

Напомним, что «Нефтчи» будет первым соперником питерского «Зенита» на предсезонном турнире. Также на нём сыграют белградская «Црвена Звезда» и стамбульский «Фенербахче».

«Нефтчи» в минувшем сезоне чемпионата Азербайджана занял третье место, набрав 68 очков. Столичный клуб пропустил вперёд «Карабах» и «Сабах».