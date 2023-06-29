Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел не перейдёт в «Рому» этим летом.

По информации «Спорт-Экспресса», представители 26-летнего бразильца предлагали его услуги итальянской «Роме», однако футболист не заинтересовал римский клуб. Отмечается, что «Рома» продолжает вести поиски игрока в центральную ось, но Вендел не находится и не был ранее в шорт-листе команды.

В сезоне-2022/23 хавбек сыграл в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых девять раз огорчил соперников забитыми мячами. Помимо этого, в свою копилку Вендел добавил пять голевых передач. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 24 млн евро.