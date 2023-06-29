Нападающий «Зенита» Малком Филипе не переедет в «Ювентус» в летнее трансферное окно.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», туринский клуб не связывался с представителями футболиста, а также не обращался в «Зенит» с предложением о возможном трансфере 26-летнего бразильского вингера.

В минувшей кампании Малком принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 26 голов и записал в свой актив 9 результативных передач.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 30 миллионов евро.