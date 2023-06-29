Тикнизян: «У «Локомотива» хороший календарь»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян оценил календарь команды в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Достаточно хороший календарь у нас. Самое главное и важное, что 1-й тур мы начинаем дома. Я очень надеюсь, что наши болельщики придут нас поддержать», — цитирует Тикнизяна пресс-служба «железнодорожников».

В прошедшем сезоне 24-летний футболист появился на поле в 29 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив три результативные передачи.

Старт нового розыгрыша чемпионата России запланирован на 21-23 июля. В первом туре «Локомотив» примет на своем поле казанский «Рубин», который вернулся в элитный дивизион после сезона в Первой лиге.