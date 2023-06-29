Нагорных озвучил главные качества Сарвели

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных назвал главные качества сегодняшнего новичка «железнодорожников» - форварда Владислава Сарвели.

«Он универсальный нападающий, способный играть и в центре, и на флангах, поддерживать давление на ворота соперника и завершать атаку. А ещё он будет биться до конца, «умирать» на поле, когда это понадобится», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Ранее Сарвели, выпускник академии столичного «Чертаново» выступал в РПЛ за самарские «Крылья Советов» и «Сочи». В минувшем сезоне на счету 25-летнего форварда пять голов и один ассист в официальных матчах в составе южан.

Сарвели: Можно сказать, что я давно с «Локомотивом»