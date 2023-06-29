Федотов рассказал о тренировочной базе в Новогорске

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился своим мнением о тренировочной базе в Новогорске. Он выразил свое полное удовлетворение условиями, которые предоставлены команде на этой базе, и отметил, что не видит никаких отличий от аналогичных комплексов в Австрии или Турции.

«Время летит, две недели отдохнули и снова в путь», – заявил Федотов «Матч ТВ».

Он отметил, что в Новогорске им предоставлены великолепные условия и качественные тренировочные поля. Кроме того, погода позволяет работать на полную мощность. На базе также имеются необходимые объекты для восстановления и тренировки, включая сауны, бассейн и тренажерный зал.