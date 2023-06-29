Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко считает, что «Зенит» достойно выступит на предсезонном турнире

29 Июня 2023 • 20:49 Комментировать

Бывший российский футболист Максим Деменко порассуждал о предсезонном турнире, что пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. Россию на нём представит действующий чемпион – питерский «Зенит».

«Все команды сейчас в подготовительном процессе, в любом случае, это финансовый турнир, в плане зарабатывания денег и неплохая проверка для тренеров. Полагаю, «Зенит» достойно себя покажет, пусть матчи и не будут официальными», - рассуждает Деменко для «Газеты.Ру».

Напомним, что на турнире также выступит чемпион Сербии «Црвена Звезда», серебряный призёр чемпионата Турции «Фенербахче» и бронзовый призёр чемпионата Азербайджана – бакинский клуб «Нефтчи».

Ранее эксперт предположил, что в игре за Суперкубок России, что состоится 15 июля, нет фаворита.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Нефтчи Црвена Звезда Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
21:16 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «У «Локомотива» хороший календарь»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Нагорных озвучил главные качества Сарвели
21:14 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал о тренировочной базе в Новогорске
21:05 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «У «Зенита» подготовка к сезону идёт замечательно»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что «Зенит» достойно выступит на предсезонном турнире
20:36 · Россия. Премьер-лига
Три инспектора РФС не сдали тест на знание правил футбола
20:32 · Россия. Премьер-лига
Ярошик – о матче со «Спартаком»: «Лучшего начала и пожелать не мог»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что в матче за Суперкубок России нет фаворита
20:13 · Россия. Премьер-лига
Педро Энрике станет игроком «Зенита» официально
20:09 · Россия. Первая лига
Хабаровский СКА забил 5 мячей в ворота «Иртыша»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Абаев считает, что Пиняев может стать новым лидером «Локомотива»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Генсек РФС Митрофанов не понимает, почему УЕФА отстранил российские команды от участия в европейских турнирах 2
19:33 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «В «Локомотиве» есть ребята, которые могут отправить Дзюбу на скамейку»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: За «Зенитом» чемпионство «забетонировано» 2
19:23 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо согласился перейти во «Фламенго» слухи
Все новости
Рекомендуем