Деменко считает, что «Зенит» достойно выступит на предсезонном турнире

Бывший российский футболист Максим Деменко порассуждал о предсезонном турнире, что пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. Россию на нём представит действующий чемпион – питерский «Зенит».

«Все команды сейчас в подготовительном процессе, в любом случае, это финансовый турнир, в плане зарабатывания денег и неплохая проверка для тренеров. Полагаю, «Зенит» достойно себя покажет, пусть матчи и не будут официальными», - рассуждает Деменко для «Газеты.Ру».

Напомним, что на турнире также выступит чемпион Сербии «Црвена Звезда», серебряный призёр чемпионата Турции «Фенербахче» и бронзовый призёр чемпионата Азербайджана – бакинский клуб «Нефтчи».

Ранее эксперт предположил, что в игре за Суперкубок России, что состоится 15 июля, нет фаворита.