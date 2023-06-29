Заслуженный арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на то, что сербский арбитр Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.

- Вы ждёте позитивных сдвигов в работе арбитров в России?

- Предыдущий опыт приглашений иностранцев для работы в судейском корпусе не показал ничего путного. Да, мы приглашаем в прошлом признанных на международном уровне судей, но они не в состоянии изменить российское судейство.

- Почему вы так считаете?

- Арбитры, которых отобрали по принципу «свой-чужой», а не из-за квалификации, будут получать назначения на матчи РПЛ. Думаю, что назначение Мажича можно считать выставочным. Нельзя в одночасье изменить всю систему.

- А вы видите высококлассных судей у нас в стране? Например, на уровне Первой лиги.

- Да, конечно. Есть и не только там, но дело в том, что в РПЛ, Первой лиге и Второй лиге работает принцип «свой-чужой» в ситуациях с отбором арбитров.