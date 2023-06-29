Три инспектора РФС не сдали тест на знание правил футбола

Информация о неудачных предсезонных тестах трех инспекторов РФС вызывает волнение в футбольной общественности.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», сегодня, 29 июня, в Москве начался сбор для инспекторов и судей, где они должны были пройти тесты на знание правил игры. Однако, неожиданно три инспектора не смогли успешно пройти тесты. Один из возможных факторов, влияющих на неудачу, может быть связан с переходом инспекторов под управление нового руководителя департамента судейства Милорада Мажича.

Завалившим тест предоставлен месяц для подготовки и повторного прохождения экзамена. Однако, добавляет источник, можно с уверенностью сказать, что они пропустят первые туры РПЛ.