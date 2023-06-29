Ярошик – о матче со «Спартаком»: «Лучшего начала и пожелать не мог»

Новый главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о первом туре нового сезона РПЛ – в нём его команде предстоит сыграть на выезде с московским «Спартаком».

«Лучшего начала и пожелать не мог. Может, это будет дополнительным стимулом для меня и других ребят, но успешным хотелось бы быть не только против «Спартака», - рассуждает тренер в интервью «Матч ТВ».

Ярошик пояснил, что гораздо больше он предвкушает начало чемпионата, чем отдельный дебютный матч.

«Крутые стадионы, бывшие партнеры, которые теперь тренеры, интересно это всё увидеть», - поясняет тренер.

Напомним, что в текущем июне бывший наставник «Оренбурга» Марцел Личка официально возглавил «Динамо», Ярошик прибыл на Южный Урал ему на замену.

«Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.