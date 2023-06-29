Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слухи о возможном переходе его клиента во «Фламенго».

Ранее сообщалось, что 26-летний хавбек дал согласие на переход в бразильский клуб, однако «Фламенго» еще предстоит согласовать трансфер с «Зенитом». По данным СМИ, «сине-бело-голубые» не готовы отпускать Клаудиньо менее, чем за 12 млн евро.

«Клаудиньо договорился с «Фламенго»? Я сейчас в отпуске, мне нечего сказать по этому поводу», — заявил агент футболиста.

Стоит отметить, что во «Фламенго» ситуацию комментировать отказались.