Бразильский нападающий Педро Энрике переберётся из «Коринтианса» в «Зенит». Об этом санкт-петербургский клуб сообщил в своём официальном телеграм-канале. Стоит отметить, что 17-летний футболист пополнит состав «Зенита» только в начале февраля следующего года, когда ему исполнится 18 лет.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Педро, желает не останавливаться в развитии и с нетерпением ждет встречи в Петербурге!» — написала пресс-служба «сине-бело-голубых».

Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость сделки составила девять миллионов евро.