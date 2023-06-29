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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаев считает, что Пиняев может стать новым лидером «Локомотива»

29 Июня 2023 • 19:52 Комментировать

Экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился комментарием о нападающем «железнодорожников» Сергее Пиняеве.

«Пиняев не останавливается, работает над собой. Сергей не боится брать на себя игру, обострять. Он вполне может стать одним из лидеров «Локо» в ближайшие годы», — приводит слова Абаева Metaratings.

Напомним, Пиняев перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив» минувшей зимой. Всего в сезоне-2022/23 нападающий провел 27 матчей с учетом всех турниров, в которых забил шесть голов и записал на свой счет три ассиста.

Первый тур нового розыгрыша чемпионата России пройдет 21-23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Абаев Сергей Пиняев
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