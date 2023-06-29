Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от выступления Алексея Ионова в «Ростове» после возвращения.

«Возвращение Ионова - это приобретение для «Ростова». В начале сезона у Алексея не складывалось, но концовку он провел на очень высоком уровне. Да, ему 34 года, но если он держит себя в форме, то никаких проблем не будет. Год-два ещё спокойно будет играть. И он поможет команде. Думаю, вернувшись в «Ростов», Ионов станет играть ещё лучше. Сейчас он явно выглядит как игрок основного состава «Ростова», - сказал Деменко.