Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на то, что сербский арбитр Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.

- Вы ждёте позитивных сдвигов в работе арбитров в России?

- В моей картине футбольного мира любые персонажи это своеобразный стаффаж, не влияющий на общую оценку ситуации. Ещё во времена Толстых-Капелло была надежда на Розетти. И в дальнейшем иностранные специалисты не обеспечивали повышения качества судейства в России. Следовательно, нужна смена ментальности главных акторов РПЛ и РФС, прежде всего президентов клубов для того, чтобы судьи стали теми фигурами, которые способствуют развитию игры, а не её профанации.