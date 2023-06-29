Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе Владислава Сарвели в «Локомотив».

- «Локомотив» объявил о подписании нападающего Владислава Сарвели на три года. Как оцениваете этот трансфер?

- Это перспективный футболист. Но не стоит чего ждать от него уже сегодня, потому что все игроки группы атаки, которые сейчас есть в распоряжении Галактионова, сильнее. Имею в виду Пиняева, Дзюбу, Глушенкова. Главное, что будет хорошее отношение к процессу, потому что эти ребят хорошо друг друга знают. Они нашли взаимопонимание и в человеческом плане. Так что приобретение нормальное. Еще бы в оборону найти кадры.

- Вообще сколько приобретений в идеале нужно «Локомотиву» в это трансферное окно и на какие позиции?

- Нельзя говорить о каком-то идеале, потому что его нет. Есть игроки, которые соответствуют финансовым возможностям наших клубов, а есть Месси и Роналду. Понятно, что Малком и Сарвели – это футболисты разного уровня. Мне кажется, Владислав мог попроситься в «Локомотив», потому что там играют его друзья. Или они могли подсказать. Важно, что он в обойме.

- Чем Сарвели мог привлечь внимание Галактионова?

- Он молодой и перспективный. Главное, что Владислав быстро пройдет адаптацию в этой команде. Его знают многие ребята, поэтому Сарвели будет проще освоиться.

- Он в прошлом сезоне играл регулярно, но забил за «Сочи» всего четыре мяча. Не считаете, что это мало для нападающего?

- Это зависит от того, каков уровень команды. В «Зените» он забивал бы много. Тогда и требования к форвардам выше. А есть простые клубы. Они забивают не так много за сезон.

- Вы сказали, что Сарвели проигрывает тем ребятам, кто сейчас есть в «Локомотиве». Больше рассматриваете новобранца как футболиста замены?

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- Думаю, да. Ему негде играть. Может, захотят перевести Глушенкова и Пиняева ниже, и тогда он будет играть рядом с Дзюбой.

- Как вам трансферная кампания «Локомотива» на данный момент? Может быть, ожидали большей активности от клуба?

- Там достаточно ресурсов. Брать игрока только для того, чтобы кого-то купить, это не то, что можно поощрять. В команде есть и свои талантливые перспективные ребята. Кроме того, нужен дядька в оборону, к молодым парням. Чтобы он был одним из столпов, каким раньше был Чорлука. Мне казалось, что «Локомотив» будет искать именно такого футболиста. Может, громких кандидатур нет или денег. А Сарвели – это просто игрок. Он не даст всего того, чего мы ждем от команды. Нам надо, чтобы «железнодорожники» были вровень с «Зенитом». А это обыкновенный, старательный парень. Он что-то умеет, но это не выдающийся футболист. Но раз клуб решил его взять, значит, у руководства есть какие-то соображения на этот счет.

- Если больше не будет приобретений, способна ли команда с таким составом бороться за медали?

- Судя по тому, как «Локомотив» провел вторую часть чемпионата, какой результат показывал, и какое качество игры мы видели, думаю, что «железнодорожники» должны составить конкуренцию питерцам. По крайней мере, я жду, что москвичи будут дышать в спину лидеру нашего чемпионата.

- Писали об интересе к Тикнизяну со стороны «Болоньи» и «Эмполи». Он действительно провел такой выдающийся сезон, что на него обратили внимание итальянские клубы?

- Он хороший игрок. Но Наир лучше действует в подыгрыше, в атаке, чем выполняет свои непосредственные функции игрока обороны. Может, он поэтому и приглянулся. Но я думаю, что это пиар-акция. Кому-то выгодно запускать эту информацию. Но, как правило, все остаются на своих местах. Я осторожно отношусь к такой информации, не верю в подобные громкие трансферные новости.

Елена Григорьевская